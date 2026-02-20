O Ministério do Interior (MINIT) avançou esta sexta-feira, 20, que vai recrutar, nos próximos tempos, mais de 50 mil novos efectivos para a Polícia Nacional (PN) para aumentar o número de efectivos em todos os órgãos da polícia no País, soube o Novo Jornal.

Segundo o ministro do Interior, a necessidade do aumento de efectivos da Polícia Nacional vai muito além dos 50 mil efectivos, e nesta altura o Ministério do Interior aposta na criação de condições para o arranque do processo de recrutamento de novos agentes da PN.

Segundo Manuel Homem, assim que estiverem criadas as condições, o MININT dará início ao programa de recrutamento de novos efectivos.

Conforme o ministro, as necessidades de reforço de efectivos são acima dos 50 mil, mas o MININT vai trabalhar com aquelas que forem as possibilidades do ministério, no âmbito da "articulação financeira equilibrada" com os demais órgãos da administração do Estado.

Entretanto, o cumprimento da promessa do MININT de possível abertura de um concurso público nos órgãos do Ministério do Interior é aguardado há meses pela população, sobretudo pelos mais jovens, mas o titular do MININT, Manuel Homem, não avançou qualquer data.

Em 2025, o conselho superior da PN, órgão de apoio consultivo do comandante geral, assegurou que iria aumentar, este ano, o seu número de efectivos, em todas as áreas, para uma actuação eficiente e orientada para a segurança pública.

Actualmente, a Polícia Nacional tem no seu quadro de pessoal e nas diferentes componentes policiais mais de 100 mil efectivos, um número ainda insuficiente, segundo o Governo.

Para este ano de 2026, a Polícia Nacional tem como principais prioridades o aumento do efectivos e a expansão e modernização das infra-estruturas, bem como a redução sustentada da criminalidade violenta e da sinistralidade rodoviária.

O Novo Jornal apurou que o comando geral da PN projecta ainda o reforço das capacidades técnicas de investigação criminal, através do seu órgão de investigação, a DIIP, e a melhoria contínua da formação policial, alinhada à Estratégia de Desenvolvimento 2023-2027.

Manuel Homem, ministro do Interior, disse no ano passado que a polícia precisa de novos efectivos, facto também ressaltado pelo Presidente da República, João Lourenço, no seu discurso sobre o estado da Nação.

O PR afirmou que o País precisa de aumentar o número de agentes da Polícia Nacional para melhorar os níveis de reacção, e, com isso, prevenir o crime.