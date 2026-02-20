Segundo o ministro do Interior, a necessidade do aumento de efectivos da Polícia Nacional vai muito além dos 50 mil efectivos, e nesta altura o Ministério do Interior aposta na criação de condições para o arranque do processo de recrutamento de novos agentes da PN.
Segundo Manuel Homem, assim que estiverem criadas as condições, o MININT dará início ao programa de recrutamento de novos efectivos.
Conforme o ministro, as necessidades de reforço de efectivos são acima dos 50 mil, mas o MININT vai trabalhar com aquelas que forem as possibilidades do ministério, no âmbito da "articulação financeira equilibrada" com os demais órgãos da administração do Estado.
Entretanto, o cumprimento da promessa do MININT de possível abertura de um concurso público nos órgãos do Ministério do Interior é aguardado há meses pela população, sobretudo pelos mais jovens, mas o titular do MININT, Manuel Homem, não avançou qualquer data.
Em 2025, o conselho superior da PN, órgão de apoio consultivo do comandante geral, assegurou que iria aumentar, este ano, o seu número de efectivos, em todas as áreas, para uma actuação eficiente e orientada para a segurança pública.
Actualmente, a Polícia Nacional tem no seu quadro de pessoal e nas diferentes componentes policiais mais de 100 mil efectivos, um número ainda insuficiente, segundo o Governo.
Para este ano de 2026, a Polícia Nacional tem como principais prioridades o aumento do efectivos e a expansão e modernização das infra-estruturas, bem como a redução sustentada da criminalidade violenta e da sinistralidade rodoviária.
O Novo Jornal apurou que o comando geral da PN projecta ainda o reforço das capacidades técnicas de investigação criminal, através do seu órgão de investigação, a DIIP, e a melhoria contínua da formação policial, alinhada à Estratégia de Desenvolvimento 2023-2027.
Manuel Homem, ministro do Interior, disse no ano passado que a polícia precisa de novos efectivos, facto também ressaltado pelo Presidente da República, João Lourenço, no seu discurso sobre o estado da Nação.
O PR afirmou que o País precisa de aumentar o número de agentes da Polícia Nacional para melhorar os níveis de reacção, e, com isso, prevenir o crime.