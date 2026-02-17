A TAAG - Linhas Aéreas de Angola mexeu na composição dos órgãos sociais da companhia, no quadro do reforço do modelo de governação, da liderança executiva e da execução do Plano Estratégico, informa o Ministério dos Transportes.

No conselho de administração da companhia, Maria Manuela Resende da Costa Pardal deixou o cargo de administradora executiva para a área de Infra-estruturas, cadeia de suprimentos e serviços, e Misayely Celestino Isaac Abias foi exonerado do cargo de administrador não executivo.

Para assegurar a continuidade da gestão e a concretização dos objectivos definidos para o triénio 2024-2027, diz o Ministério dos Transportes que os accionistas da TAAG deliberaram a designação de Misayely Celestino Isaac Abias como administrador executivo para a área de manutenção e engenharia, de Manuel Tavares de Almeida como administrador não Executivo e de Jaime Miguel Ferreira Carneiro, que já é administrador executivo para a área Comercial, que passa a acumular a função de chief transformation officer, com poderes delegados para a implementação do plano estratégico e dos programas de transformação da TAAG, nos termos a definir pélo conselho de administração.

Os accionistas aprovaram igualmente ajustamentos ao nível da governação societária. No que respeita à mesa da assembleia geral, e em virtude da caducidade dos mandatos, foram designados Cristóvão Domingos Francisco da Cunha para presidente da mesa da assembleia geral, Hortênsio Elias Trancredo da Cruz Sanumbute para vice-presidente, e Bruno Renato Custódio e Silva Inglês para secretário.

Relativamente à comissão de remunerações, cessou funções Ednilson Ricardo Ferreira Leite de Sousa, tendo sido designada Maria Auxiliadora Fragoso Pascoal Ramiro para o exercício das funções de presidente da Comissão de Remunerações.