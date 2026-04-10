Agências de viagem que operavam no 4 de Fevereiro denunciam queda drástica de clientes, dificuldades na emissão de bilhetes e aumento de custos após mudança das operações para o novo Aeroporto Internacional.

Durante anos, o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro funcionou como principal ponto de partida para voos domésticos e internacionais, concentrando também dezenas de agências de viagem e serviços ligados ao transporte aéreo. Em contrapartida, com a transferência gradual das operações para o novo aeroporto, localizado fora do centro urbano, muitos operadores dizem ter perdido grande parte da clientela.

Gerentes, vendedores e funcionários de agências relatam que a nova realidade trouxe obstáculos logísticos, aumento de custos e redução do número de voos disponíveis, factores que afectam directamente o sector.

O gerente da agência de viagens "Simba Jonas" explica que a mudança trouxe dificuldades tanto para os operadores como para os passageiros. Segundo o responsável, um dos principais problemas está relacionado com a distância entre a cidade e o novo aeroporto.

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