No bairro da Lixeira, no Sambizanga, a água ainda não é um direito universal. Moradores dizem-se esquecidos quanto às políticas de abastecimento da rede pública. Na zona, apenas seis moradias têm o "privilégio" de ver jorrar o precioso líquido nas torneiras. EPAL tem conhecimento da situação e assegura que será melhorada com a entrada em funcionamento dos novos sistemas de abastecimento (4 - Bita e 5 - Quilonga Grande).

O acesso à água potável é um direito universal, mas, em muitas zonas da cidade de Luanda, há dificuldades de abastecimento e escassez do líquido. É o caso da zona da Lixeira, no município do Sambizanga, onde, mesmo com torneiras instaladas nas residências, através do projecto "Água para Todos", o líquido precioso não jorra.

Ouvidos pelo NJ, moradores lançam o grito de socorro e exigem que o Governo Provincial de Luanda e a Empresa Pública de Água da capital (EPAL) incluam o bairro nos planos de requalificação urbana de abastecimento hídrico. Alegam que foram "esquecidos", por viverem em zonas de difícil acesso.

Agastados com a situação, os residentes revelam que apenas seis residências localizadas no bairro Cadipovo, junto à estrada da 12 de Julho, beneficiam do abastecimento de água, enquanto as torneiras da maioria das habitações daquela zona não jorram o líquido precioso há anos. Assim, para o obterem nas suas casas, são obrigados a madrugar nos fontanários disponíveis, ocuparem espaços nas longas bichas e, então, comprarem para o acarretar (50 Kz por bidão de 25 litros).

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