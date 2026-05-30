Três grandes construtoras, uma angolana e duas de origem portuguesa, já com vários contratos por ajuste directo, têm presença garantida na execução das despesas aprovadas pelo PR. Pequenas e médias, com domicílio fiscal na região que procura apagar as marcas dos estragos, tentam afastar o espectro de falência no negócio das casas para famílias sinistradas. É o mesmo caminho apontado pelo governador Manuel Nunes Júnior.

O despacho presidencial com as medidas em resposta às enxurradas na província de Benguela não designa, à semelhança de outros inscritos nos ajustes directos, as operadoras contratadas, mas já se sabia que a reabilitação de infra-estruturas hidráulicas e melhorias no sistema de drenagem estariam a cargo da Omatapalo, Casais e Conduril, um trio que volta a estar associado ao descontentamento entre empresas locais por suposta exclusão, apurou o NJ.

Em vigor desde 5 de Maio, o documento aprovado pelo Presidente da República, João Lourenço, começa a ser preparado com acções emergenciais ainda em curso, mormente na recuperação dos diques de protecção do rio Cavaco, arredores da cidade capital, e, no interior da província (Caimbambo), com uma obra concluída.

Estas medidas, anunciadas um dia antes dos protestos dos sinistrados, mostram que a passadeira provisória sobre o rio Halo custou 1.131.108.000,00 de kwanzas, valor que, como noticiou o NJ, surgirá na factura da ponte definitiva.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/