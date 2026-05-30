Centenas de angolanos, maioritariamente crianças, deambulam pelas ruas da Namíbia, de mãos estendidas à caridade alheia. Fugiram da fome e da estiagem que assolam o Sul de Angola.

"Give me one dolar!", pedem em uníssono três crianças angolanas aos transeuntes que circulam pela "Independence Avenue", a principal artéria de Windhoek, a capital da Namíbia. Não se limitam a estender a mão à mendicidade, mas também a "assediar" os peões até alcançarem o objectivo, sobretudo quando se trata de turistas europeus.

O cenário repete-se à porta dos estabelecimentos comerciais da Shoprite, do shopping Wernhil Park, dos hotéis de luxo, ou nos semáforos do centro e à saída da cidade, quando as viaturas param ao sinal vermelho.

Chegaram à capital namibiana depois de terem cruzado a fronteira entre os dois países e percorrido por mais de 800 quilómetros por estrada até Windhoek, sem documentos.

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