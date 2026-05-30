Como está a comunidade angolana residente na África do Sul?
A comunidade angolana aqui na África do Sul está calma. Está tudo bem connosco, fora aquela coisa de um bocadinho de separação, mas isso tem a ver com partidos, situação em Angola, mas estamos todos bem, graças a Deus.
Quando fala de separação, o que quer transmitir de concreto?
Quando falo de separação, estamos a falar de partidos. Temos o MPLA e outros partidos e, então, existe aquela separação entre nós; mas nós, como União dos Angolanos Residentes na África do Sul (UNASA), estamos a trabalhar neste sentido. Há duas semanas, tivemos um encontro que foi organizado pela JMPLA na África do Sul. Mas como abrangia toda a comunidade, então, todo o pessoal apareceu, e nós tocamos nesses assuntos. Estamos a procurar ficar mais unidos, esquecer quem é do MPLA e quem é de outros partidos para não termos conflitos partidários.
Segundo dados da UNASA, quantos angolanos residem cá na África do Sul?
Entre 20 e 22 mil angolanos. Já tivemos mais.
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