O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se na quarta-feira à província de Benguela para avaliar o impacto das cheias de que resultaram pelo menos oito mortos e o desalojamento de mais de 4.000 famílias.

A visita tem como objectivo permitir ao Chefe de Estado avaliar directamente os danos das inundações para determinar medidas urgentes de apoio às populações afectadas.

Durante a visita do Chefe de Estado está prevista a passagem por zonas críticas e reuniões com a Protecção Civil e as autoridades locais para definir acções de resposta imediata e de reconstrução.

Até esta terça-feira há aa registar oito mortos e sete desaparecidos na província de Benguela, na sequência do transbordo do rio Cavaco e das fortes chuvas no fim-de- semana, segundo o serviço de bombeiros.

O balanço provisório do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros refere que 3.624 pessoas foram salvas em consequência das chuvas e 7.000 famílias foram alojadas no centro de acolhimento provisório do Campismo, no município de Benguela.

Há ainda a registar o desabamento de 367 residências d e 3.313 pessoas isoladas, bem como 62 cabeças de gado bovino, na zona ribeirinha do rio Halo.

As chuvas provocaram também a destruição total da ponte sobre o rio Halo e parcial da ponte sobre o rio Hondio. Há igualmente danos em painéis solares, motobombas, postes de transporte de energia, infra-estruturas de captação e distribuição de água, viaturas e várias inundações.

Um comunicado do governo provincial de Benguela dá conta de que as autoridades contabilizam 9.000 famílias afectadas, mas assinala uma tendência de normalização na maioria dos bairros atingidos, com a diminuição da pluviosidade e eficácia das primeiras intervenções de drenagem.

Diz ainda que foram concluídas as obras no rio Hôndio, no município de Caimbambo, antecipando que a infra-estrutura entre em funcionamento já esta terça-feira.