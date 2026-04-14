A província da Lunda-Sul conta, desde esta terça-feira, com um reforço significativo de segurança, com a mobilização de 2.889 efectivos das forças de defesa e segurança pública, no âmbito da visita do Papa Leão XIV a Angola.

A operação, denominada "Santidade", tem como principal objectivo garantir a ordem pública, a tranquilidade e a protecção durante a permanência do Sumo Pontífice na região.

O dispositivo foi oficialmente apresentado num acto orientado pelo comissário-chefe António Simão Leitão Ribeiro, em representação do comandante-geral da Polícia Nacional de Angola.

Na ocasião, o delegado e comandante provincial da Polícia Nacional na Lunda-sul, Fernando Luís Luísão, assegurou que estão criadas todas as condições técnicas e operacionais para garantir a segurança da visita, sublinhando o nível de prontidão das forças destacadas.

No que diz respeito à situação migratória, as autoridades afirmam que o controlo está assegurado, com reforço das medidas de vigilância, sobretudo ao longo da Estrada Nacional 230, considerada uma das principais vias de acesso à província.

As autoridades policiais apelam ainda à colaboração da população, recomendando "um comportamento ordeiro", com vista a facilitar a actuação das forças no terreno e assegurar o normal decurso da visita.

Com este dispositivo, as autoridades pretendem garantir que "a passagem do líder da Igreja Católica decorra num ambiente de segurança, estabilidade e civismo".