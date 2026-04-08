O Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES) reprovou, esta semana, mais de 50 cursos nas universidades públicas e 200 nas instituições de ensino superior privadas, por falta de condições técnicas das instituições, soube Novo Jornal.

A Universidade Agostinho Neto (UAN), a primeira e a maior universidade púbica do país, viu chumbados pelo menos 20 cursos. Estes números constam do relatório de avaliação externa do INAREES nos cursos de Humanidades, Artes e Ciências Sociais nas universidades públicas e privadas, enquadrada na 5ª fase de avaliação.

Nesta fase, o Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior inspecionou em todo o país um total de 671 cursos, dois quais 418 foram acreditados e 253 não acreditados.

Os cursos não acreditados, segundo o INAREES, foram todos por fraco desempenho.

Só na Universidade Agostinho Neto, por exemplo, o INAREES chumbou os cursos de gestão de turismo, sociologia, história, contabilidade, gestão, psicologia, ciência política, ciência de informação, secretariado executivo e contabilidade empresarial, bem como os cursos de línguas e literatura.

A Universidade de Luanda viu reprovados os cursos de gestão, arte visual, plásticas, design e moda, música, relações internacionais, serviços sociais, e teatro.

Na Universidade José Eduardo dos Santos (UJES), o INAREES chumbou os cursos de engenharia hidráulica, arquitectura, engenharia mecânica, agronomia, engenharia florestal, informática e computadores, electricidade e telecomunicações, assim como construção civil.

A Universidade Lueji A'Nkonde (ULAN) viu não acreditados os cursos de engenharia de minas, geologia e engenharia de construção civil.

Na Universidade Katyavala Bwila, foram encerrados os cursos de direito e de economia.

A Universidade Mandume ya Ndemufayo o curso de design industrial e comunicação visual foi chumbado.

Nas universidades privadas, o INAREES reprovou cursos da área de direito ministrados pela Universidade Independente de Angola e pelo Instituto Superior Politécnico Metropolitano de Angola e vários outros cursos de universidades e institutos superiores.

Segundo o documento do INAREES, que o Novo Jornal consultou, os cursos avaliados nas áreas de Humanidades, Artes e Ciências Sociais, onde se enquadra o curso de Direito, apresentaram níveis significativos de não acreditação, com cerca de 47,5% dos cursos reprovados nesta fase.

Ao Novo Jornal Simão Bento Formiga, presidente do Movimento dos Estudantes Angolano (MEA), aplaudiu a decisão do INAREES visto que muitos cursos não têm qualidade.

Segundo o MEA, é sabido que nos últimos anos as universidades públicas e privadas têm implementado cursos sem condições e sem professores capacitados.

Para o MEA, o INAREES deve continuar a avaliar as universidades e os cursos com muita seriedade.