O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve um grupo criminoso, constituído por cidadãos nacionais e um congolês, que realizava assaltos à mão-armada, em Luanda, tendo num dos ataques espancado brutalmente um segurança que entrou em coma.

A quadrilha é composta por três elementos, sendo dois nacionais e um congolês, com idades entre os 18 e os 25 anos.

Os homens estão acusados de associação criminosa, ofensas graves a integridade física e roubo qualificado.

O caso mais recente do gangue aconteceu no dia 22 do mês passado, por volta das 03:00 da manhã, no Calemba 2, quando os homens, munidos de uma arma de fogo do tipo AKM, se introduziram no interior de um armazém para roubar.

No local, contam as autoridades, torturaram dois seguranças, aplicando golpes com machado na região craniana de um, enquanto a outro cortaram a orelha. De seguida, imobilizaram os operativos com fita-cola, arrombaram o caixa, roubaram mais de um milhão de kwanzas e uma caçadeira, e depois fugiam para parte incerta.

Numa outra acção, ocorrida no dia 18 do mesmo mês, os indivíduos, armados, introduziram-se na residência de um operador de máquina, e, na sua ausência, subtraíram de lá vários electrodomésticos e 200 mil Kwanzas.

Os detidos já protagonizaram também assaltos na via pública nos bairros Nandó, Simione, Calemba 2 e Camama, no ano passado, concluiu o porta-voz do SIC-Luanda Fernando de Carvalho.