Contrato para patrocínio da Liga Unitel foi assinado entre a operadora telefónica com o mesmo nome, ANCAF e FAF. Valor do contrato não foi revelado, o que levanta questionamentos dos agentes desportivos que pedem rigor e transparência na gestão financeira da liga. Akwa, antigo futebolista, considera fiasco a não-divulgação do valor do contrato, Gouveia de Sá Miranda, presidente do 1.º de Agosto, também é a favor da transparência.

A entrada da Unitel como principal patrocinadora do Campeonato de Futebol da 1.ª divisão foi aplaudida por agentes desportivos, mas não-divulgação do valor do acordo entre a operadora, a ANCAF e a FAF está a gerar polémicas.

Ao NJ, Fabrice Alcibíades Maieco "Akwa" defende transparência na gestão, o que, na sua óptica, será determinante para a sustentabilidade da parceria.

"A não-revelação do valor é um fiasco, porque se fica, praticamente, no escuro", considera.

O antigo capitão dos Palancas Negras sublinha que todas as parcerias são bem-vindas, desde que acrescentem valor ao futebol nacional.

