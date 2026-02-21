Montante prevê permitir aumentar o acesso ao crédito agrícola, gerar a produção nacional e estimular o desenvolvimento económico das comunidades rurais, com impacto directo na criação de empregos e no reforço da segurança alimentar.

O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA) prevê disponibilizar mais de 100 mil milhões de kwanzas para o financiamento de projectos agrícolas durante o exercício económico de 2026.

A informação foi prestada, na cidade de Malanje, pela presidente do Conselho de Administração do FADA, Felisbela Francisco, destacando o compromisso da instituição com o reforço da agricultura familiar e o apoio aos pequenos e médios produtores em todo o País.

Segundo a responsável, o montante previsto permitirá aumentar o acesso ao crédito agrícola, contribuir para a produção nacional e estimular o desenvolvimento económico das comunidades rurais, com impacto directo na criação de empregos e no reforço da segurança alimentar.

