Em marcha desde 2022, Programa Integrado abriu as portas ao regresso da Dar Angola Consultoria a Benguela, onde esteve com a Odebrecht na construção do sistema de distribuição de água há 20 anos. Falta de consulta para análise de outras propostas conduz empresa associada ao regime à fiscalização do "canteiro de obras", num cenário de afronta à Lei da Contratação Pública. Executivo tranquiliza nacionais com programa "Estradas da Terra".

A fiscalização de grandes obras públicas em curso na província de Benguela, com o Programa Integrado de Infra-Estruturas à cabeça, foi confiada à Dar Angola Limitada, sucursal da empresa de origem libanesa, sem consulta para a análise de propostas mais vantajosas, exigida por lei, mesmo em contexto de contratação simplificada, indicam levantamentos feitos pelo Novo Jornal.

Só no caso do Programa Integrado, aquele que inscreve as obras emergenciais, é conhecida a sua receita, 9.4 milhões de euros, permanecendo o vazio em relação à Refinaria do Lobito, reabilitação do sistema de distribuição de água e construção do hospital materno-infantil.

Não se conhece (não faz parte da placa informativa) o valor do hospital, em construção na Catumbela, mas a reabilitação e operação assistida no sistema integrado de água e a refinaria custarão USD 191,3 milhões e 6,3 mil milhões de dólares, respectivamente.

