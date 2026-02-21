À data da apresentação pública, há dois meses, o Governo Provincial contabilizava mais de cinco mil crianças com a rua como moradia. Não existem dados actualizados, mas é ponto assente que o fenómeno continua a suscitar preocupação em vários círculos da sociedade. Autoridades repensam a estratégia, enquanto agentes da sensibilização desconhecem as causas da estagnação.

Com o lançamento do Programa de Ressocialização de Crianças de e na Rua, a 04 de Dezembro de 2025, ficou a promessa de arranque, um dia depois, do trabalho de sensibilização, mas a ausência de jovens voluntários contrasta com o aumento de petizes vulneráveis nas principais artérias das cidades do litoral da província de Benguela.

Quatro a seis petizes com idades entre os 12 e 15 anos fazem morada no centro de Benguela, Lobito e Catumbela, pernoitando em condições desumanas em passeios ou à porta de estabelecimentos comerciais.

Nestes locais, como verificou o Novo Jornal, tratam da higiene, geralmente às pressas, numa aparente tentativa de fuga de uma eventual interpelação dos transeuntes.

