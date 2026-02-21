Passageiros manifestam insatisfação com a operadora Huambo Expresso, sobretudo por causa dos últimos acidentes que terminaram em mortes, como aconteceu recentemente no Lobito. Operadora garante que sempre acompanhou os passageiros afectados em acidentes e diz sofrer ataques nas redes sociais.

Nos últimos dias, vários passageiros se têm queixado do modus operandi da operadora de transporte Huambo Expresso. Utentes apontam os acidentes recentes envolvendo autocarros da empresa e acusam a transportadora de incumprimento nos horários e de falta de manutenção das viaturas.

Na rede social Facebook, internautas expressam descrédito nos trabalhos da operadora. Em reacção a uma publicação na página da Huambo Expresso, o internauta Isaac Adriano critica e aconselha a empresa a melhorar as políticas. "Prestam péssimo serviço. Não aceito nenhum familiar meu viajar por esta operadora", deprecia.

Já Patrício Branco relata excesso de velocidade dos autocarros. "Vivo no Benfica, Huambo. Várias vezes escapei (...)", lembra, sugerindo à operadora para "deixar de empregar pessoas que ainda têm ilusão quando estão ao volante".

