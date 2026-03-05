Após o Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA) ter anunciando uma assembleia de trabalhadores para o levantamento da suspensão da greve, que havia sido decretada em Setembro de 2025, esta quinta-feira, 5, o Governo, através do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTIC), chamou o SJA para esclarecimento sobre o incumprimento das negociações, soube o Novo Jornal.

O encontre entre o Governo e o SJA vai decorrer esta tarde na sede do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), na presença da titular do MAPTSS e dos conselhos de administração dos órgãos públicos de comunicação social.

O Novo Jornal soube que a direcção do SJA se reuniu esta quarta-feira para abordar a realização da assembleia convocada para esta sexta-feira.

Esta manhã, o MINTIC, através da secretária de Estado da comunicação social, chamou o SJA para um encontro de carácter urgente no ministério do trabalho.

O Novo Jornal sabe que este encontro é de esclarecimento por parte do Governo sobre o não cumprimento do acordo, que tem a ver com o pagamento dos retroactivos acertados para o início deste ano.

Entretanto, apesar do encontro desta quinta-feira entre o Governo e o SJA, o sindicato mantém de pé a realização da assembleia de trabalhadores para o levantamento da suspensão da greve em função dos incumprimentos.

Segundo o SJA, a suspensão da greve em 2025 foi um gesto de boa-fé e confiança no processo de diálogo, mas deixou claro que se os compromissos traçados não se concretizassem dentro do prazo estipulado, os trabalhadores reservavam-se o direito de reactivar a declaração de greve.

No ano passado, a convocada greve do SJA deveria decorrer em quatro fases, a primeira entre 08 e 12 de Setembro, a segunda de 09 a 19 de Outubro e a terceira de 10 a 24 de Novembro, sendo a última entre 10 e 24 de Dezembro, para exigir um aumento salarial de 58%.

Após diálogo e acerto com o Governo, o aumento fixou-se em 31%, que deveria começar a ser pago no mês de Janeiro, o que não ocorreu.

Nesse acordo está substanciado 31% "de aumento salarial para os trabalhadores de base, os técnicos, e 13%para os detentores de cargos de direcção e chefia.