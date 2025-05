Semanário Novo Jornal

«Mário Pinto de Andrade foi uma referência para a geração de afro-americanos» - Willy Woodberry, cineasta norte-americano

O realizador do documentário sobre Mário Pinto de Andrade, que está em exibição nos cinemas desde 2024, contou ao NJ como começou a ter paixão pela dimensão cultural e política do fundador do MPLA. Willy Woodberry, cineasta norte-americano residente em Portugal, considera Mário uma referência intelectual, sublinhando que foi um homem que usou e pôs a cultura no centro do seu programa político. O profissional reconhece que, nos EUA, se sabe muito pouco sobre o colonialismo nos países de língua portuguesa.