As contas são do jornal económico Expansão, que avança que o Banco Angolano de Investimentos (BAI) foi a instituição que mais divisas comprou, com um valor total de 338 milhões de dólares, seguido do Banco de Fomento Angola, com 167 milhões de dólares, e do Standard Bank de Angola, com 155 milhões de dólares.

O Banco BIC, segundo o Expansão, ficou de fora das instituições que tiveram acesso à venda de divisas por parte do Tesouro angolano.