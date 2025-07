A um mês para o início da 31.ª edição do Afrobasket em sénior masculino, é notória a ausência de painéis publicitários no Namibe e Luanda, onde vai decorrer o evento. Rui Falcão, ministro do MINJUD, constatou as obras de requalificação do pavilhão Welwitchia Mirabilis, que devem ser concluídas na primeira semana de Agosto.

A maior festa de basquetebol de África em sénior masculino arranca já no próximo mês, mas nas cidades onde vão decorrer os jogos, Luanda e Namibe, é notória a ausência de painéis publicitários. A preparação do campeonato (evento que decorrerá de 12 a 24 de Agosto), passa despercebido pela maior parte do público.

Preocupado com a morosidade das obras de requalificação do pavilhão principal e de apoio, Rui Falcão, ministro da Juventude e Desportos (MINJUD), esteve no Namibe, onde foi constituída uma equipa de trabalho para executar e fiscalizar os requisitos da realização do evento.

Desde a sua inauguração, em 2013, por altura da realização do Mundial de Hóquei em Patins, a infra-estrutura nunca sofreu obras de reabilitação.

