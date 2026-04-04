Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos determina funerais mediante apresentação do BI do falecido e de quem o regista. Medida contrasta com dificuldades de obtenção do documento, mas Director Nacional de Identificação, Registos e Notariado admite falhas e reconhece que as mesmas estão a ser supridas.

O Governo angolano, por via do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, fixou, através de uma nota tornada pública no princípio deste mês, a apresentação do Bilhete de Identidade original para o registo de óbitos, contrariamente ao que se fazia.

A decisão do órgão ministerial enquadra-se no quadro da melhoria dos serviços públicos e visa permitir melhor organização do Sistema de Identificação Civil no País.

Em 2025, o Governo intensificou a emissão de bilhetes de identidade com a intenção de atingir a meta de 15 milhões de cidadãos nacionais até 2027.

O Censo Geral da População e Habitação de 2024 registou 36.684.681 habitantes, um aumento significativo face aos 25,7 milhões em 2014.Pelo que parece, esta intenção do ministério em atribuir bilhetes de identidade a mais de 15 milhões de cidadãos contrasta com a actual realidade.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/