A principal associação de taxistas do País, a Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA), e o Movimento de Estudantes Angolanos (MEA) elegeram esta semana novos líderes. Na ANATA, Francisco Paciente foi substituído pelo seu vice-presidente, Rodrigo Luciano Catimba, enquanto o MEA elegeu Simão Formiga como novo líder, em substituição de Francisco Teixeira, soube o Novo Jornal.

Na ANATA a substituição de Francisco Paciente foi decidida em assembleia-geral ordinária da organização, realizada na noite de terça-feira, em Luanda, ao abrigo dos estatutos da organização.

O agora presidente da ANATA, Rodrigo Catimba, desempenhava até ao dia 3 deste mês as funções de vice-presidente.

A figura de Rodrigo Catimba ganhou notoriedade na sociedade angolana em Julho do ano passado quando anunciou em nome das principais associações e cooperativas de táxis a greve dos taxistas que descambou em motins que resultaram em vandalização de bens públicos e privados e na morte de 29 pessoas pela Polícia Nacional.

Dias depois, Rodrigo Catimba foi detido pelas autoridades, assim como os demais líderes das associações e cooperativas de táxis, incluindo o seu presidente Francisco Paciente, sob acusação de associação criminosa, incitação à violência, atentado à segurança nos transportes e terrorismo.

Cinco meses após serem detidos, isto no mês passado, Rodrigo Catimba e demais líderes foram postos em liberdades.

Menos de um mês após a libertação dos dois líderes da ANATA, os taxistas da organização decidiram realizar uma assembleia-geral ordinária e elegeram Rodrigo Catimba como novo presidente, afastando do cargo Francisco Paciente.

Já o Movimento de Estudantes Angolanos (MEA), o maior movimento estudantil de Angola, elegeu esta quarta-feira, 4, durante a 3ª assembleia-geral da organização, Simão Formiga como novo presidente em substituição de Francisco Teixeira, que deixa o cargo por força dos estatutos e já anunciou que vai dedicar-se à política.

Simão Formiga foi eleito presidente com 86 votos, numa eleição que contou com a participação de 150 delegados oriundos de várias províncias do País.

Na corrida à presidência do MEA estiveram dois concorrentes: Simão Formiga e Guimarães Domingos, que obteve 60 votos.

O novo líder do MEA reconhece os desafios do cargo, mas assegura que irá manter a tradição no MEA deixada pelos antigos líderes Fuka Muzemba, Miguel Kimbenze e Francisco Teixeira.