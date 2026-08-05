Os bairros de Kijoão Mendes, Kingungo e os sectores 2 e 4 da Mifuma, na cidade de Caxito, província do Bengo, estão às escuras desde a madrugada de sexta-feira, 01 de Agosto, após uma avaria na linha de média tensão denominada Cintura 2.

A informação foi avançada pela ENDE num comunicado.

Outra fonte, a Rádio Nacional de Angola (RNA) reporta esta quarta-feira, 05 de Agosto, o difícil momento atravessado pelas famílias.

A incapacidade de conservar alimentos, o funcionamento de pequenos negócios e a disrupção no ritmo diário dos residentes, que não sabem quando vão ter luz e temem pela sua segurança, marcam o clima vivido.

"Desde esta sexta-feira até hoje não temos luz e não dizem nada", queixou-se uma das moradoras.

"Às vezes sentimos medo dos bandidos e é muito prejudicial para nós", lamentou outra entrevistada.

Segundo a ENDE, as equipas técnicas estão no terreno para resolver a avaria o mais rápido possível.

Até lá, enquanto prevalecer a interrupção, todas as instalações eléctricas devem ser consideradas sob tensão, conclui a mesma fonte.

Já a causa da avaria não foi comentada pela empresa.