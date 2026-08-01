O Despacho Presidencial 185/26 apresenta a recuperação dos diques e o desassoreamento do Cavaco, após o transbordo das águas do rio, e a construção do desvio provisório, na EN 260, mas não inscreve a obra entregue à comunidade há duas semanas.
Este vazio em relação às medidas aprovadas pelo PR e ao valor da estrutura metálica volta a trazer à liça a questão da transparência na execução de obras emergenciais, mesmo depois de a Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE) ter assegurado a existência de mecanismos para fiscalizar a aplicação dos recursos.
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