Das obras emergenciais aprovadas pelo Presidente da República, João Lourenço, em reposta às cheias de 12 de Abril na província de Benguela, não consta a ponte metálica sobre o rio Halo, município de Caimbambo, inaugurada sem qualquer referência ao custo da empreitada, indicam levantamentos feitos pelo Novo Jornal.

O Despacho Presidencial 185/26 apresenta a recuperação dos diques e o desassoreamento do Cavaco, após o transbordo das águas do rio, e a construção do desvio provisório, na EN 260, mas não inscreve a obra entregue à comunidade há duas semanas.

Este vazio em relação às medidas aprovadas pelo PR e ao valor da estrutura metálica volta a trazer à liça a questão da transparência na execução de obras emergenciais, mesmo depois de a Inspecção-Geral da Administração do Estado (IGAE) ter assegurado a existência de mecanismos para fiscalizar a aplicação dos recursos.

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