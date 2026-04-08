Pela primeira vez num concurso público do Ministério da Saúde (MINSA) a província de Luanda não terá vagas disponíveis para o ingresso de enfermeiros e técnicos de saúde, tudo porque das 2.963 vagas disponibilizadas, o MINSA apenas vai recrutar médicos, apurou o Novo Jornal.

Segundo o MINSA, a distribuição de vagas foi de acordo com as necessidades de cada província, as que não foram contempladas já beneficiaram de uma quota maior nos concursos públicos anteriores.

Os técnicos superiores de 2ª classe, os de enfermagem, saúde, terapêutica, assistente social, motoristas, vigilantes e administrativos que residem na província de Luanda e quiserem concorrer ao concurso público, devem inscrever-se nas outras províncias.

Os mesmos critérios aplicam-se à população das províncias de Icolo e Bengo, Bengo, Benguela, Bié, Malanje, Moxico e às provinciais das Lundas, Norte e Sul.

Pelo facto de os técnicos de enfermagem não terem vagas neste concurso público o Sindicato Nacional dos Enfermeiros de Angola lamenta essa exclusão e diz não entender porquê, visto que "há uma necessidade gritante" nos hospitais.

Neste concurso público, as províncias do Zaire, com 439, e do Huambo, com 433, são as que têm maior número de vagas disponíveis. Seguidas pelas províncias do Uíge, Cabinda e Cuanza Norte com mais de 300 vagas.

O MINSA informa que este concurso público visa reforçar o quadro de profissionais do sector da saúde, constituindo uma importante oportunidade para os cidadãos que desejam ingressar na administração pública.