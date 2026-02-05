No Cuanza-Sul, 11 pessoas morreram e 51 ficaram feridas, vitimas de um acidente de viação, ocorrido esta quarta-feira, 04, no Wako-Kungo. A Unidade de Trânsito e Segurança Rodoviária (UTSER) local apontou o excesso de lotação e mau estado técnico do autocarro, como as principais causas da tragédia.

Segundo o comandante da UTSER do Cuanza-Sul, Moisés Sambalua Paulo, "o veículo transportava 62 passageiros e o limite era de 51, tendo um excesso de lotação de 11 pessoas".

O comandante da UTSER acrescentou ainda que "pela matrícula e a marca, verificou-se que é uma viatura cansada, que não aguentou a pressão".

A tragedia, sucedeu por volta das 02:00 da manhã, nas imediações de Lupupa e envolveu um autocarro da marca Scania, que fez passagem nas províncias do Moxico e do Bié, transportando passageiros com destino à província de Luanda.

No percurso, um pneu estourou, o motorista não conseguiu controlar o veículo pesado, que se despistou e consequentemente capotou, causando de imediato 11 mortos e 51 feridos, que foram encaminhados para o Hospital Geral do Waku-Kungo.