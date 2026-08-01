Inscrições para o Ensino Técnico-Profissional iniciaram-se a 27 de Julho e terminam a 4 de Agosto, sendo feitas exclusivamente on-line, através do portal oficial de selecção. Director do Makarenko garante que implementação desse sistema digital melhorou significativamente a organização e a eficácia do processo.

O Instituto Politécnico Industrial de Luanda (IPIL), vulgo Makarenko, espera receber, no ano lectivo 26/2027, cujas inscrições já arrancaram, 1.080 novos alunos. As vagas, segundo o director da instituição, Milton Silva, estão divididas em 900 para alunos do período diurno (15 aos 17 anos) e 180 para os do pós-laboral (dos 18 anos em diante).

Ao Novo Jornal, o responsável não tem dúvidas de que, com a implementação das inscrições de forma on-line, "houve melhorias no processo". "Isto permite que os alunos possam inscrever-se em apenas uma escola e em dois cursos."

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