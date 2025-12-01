O humorista Cesalti Joaquim Maiato Gonçalves Paulo, de 46 anos, conhecido no mundo artístico como "Tia Bolinha", está detido desde o dia 27 de Novembro, na esquadra da Polícia Nacional no Patriota, município do Talatona, sob suspeita de abuso sexual da filha adoptiva, de 19 anos.

A notícia da detenção de Cesalti Paulo agitou as redes sociais no fim-de-semana, e muito se especulou sobre a veracidade da sua detenção.

Esta segunda-feira,1, ao Novo Jornal, o intendente Quintino Ferreira, porta-voz da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), órgão de investigação da Polícia Nacional, confirmou a detenção deste humorista, pertencente a um dos mais respeitados grupos teatrais do País.

Os abusos aconteceram alegadamente no interior da habitação da família, no município de Talatona, em Luanda, e segundo relatos, terão começado quando a vítima, agora com 19, tinha apenas 16 anos.

O Novo Jornal apurou que Cesalti Joaquim Maiato Gonçalves Paulo "Tia Bolinha" será presente esta segunda-feira ao magistrado do Ministério Público, para os passos subsequentes da justiça.

"Confirmamos, sim, a detenção deste humorista de 46 anos, pelo crime de abuso sexual da filha", disse ao Novo Jornal o porta-voz da DIIP.