De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), os acidentes foram causados pela falta de precaução dos automobilistas no exercício da condução e o excesso de velocidade.
Neste período, foram efectuadas diversas operações que resultaram na detenção de 176 indivíduos, com idades entre os 18 e os 55 anos, acusados de diversos crimes.
O destaque recai para 62 no patrulhamento, 47 em sequência investigativa e 67, por crimes rodoviários.
Durante as operações foram também apreendidas oito armas de fogo, um carregador, dez munições, 11 telemóveis, quatro botijas de gás butano, duas catanas e diferentes tipos de electrodomésticos.
No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram ainda apreendidas nove viaturas, 284 motorizadas e sancionados 745 automobilistas por múltiplas infracções ao código de estrada.