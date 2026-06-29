Sete pessoas morreram e 23 ficaram gravemente feridas, no último fim-de-semana, em Luanda, vítimas de 22 acidentes rodoviários, cujos danos materiais estão avaliados em 4,6 milhões de kwanzas.

De acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional (PN), os acidentes foram causados pela falta de precaução dos automobilistas no exercício da condução e o excesso de velocidade.

Neste período, foram efectuadas diversas operações que resultaram na detenção de 176 indivíduos, com idades entre os 18 e os 55 anos, acusados de diversos crimes.

O destaque recai para 62 no patrulhamento, 47 em sequência investigativa e 67, por crimes rodoviários.

Durante as operações foram também apreendidas oito armas de fogo, um carregador, dez munições, 11 telemóveis, quatro botijas de gás butano, duas catanas e diferentes tipos de electrodomésticos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel, foram ainda apreendidas nove viaturas, 284 motorizadas e sancionados 745 automobilistas por múltiplas infracções ao código de estrada.