Milhares de cidadão despediram-se esta quarta-feira,11, do jornalista da Rádio Nacional de Angola, Octávio Pedro Capapa, que faleceu vítima de doença, no dia 6, aos 62 anos, no Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha "Pedalé".

Familiares, amigos, colegas e vários profissionais da comunicação social afluíram ao Cemitério da Santa Ana, em Luanda, para se despedirem de jornalista reformado da Rádio Nacional de Angola (RNA), que marcou gerações.

O jornalista António Capapa, irmão de Octávio Capapa, que fez a leitura da mensagem da família na hora do adeus, frisou que Octávio Capapa foi um homem de grande dimensão e que soube valorizar a família.

Segundo o irmão, Octávio Capapa era um homem de elevado sentido de humor e "mesmo doente frágil, fazia rir a família, pois era um homem de riso fácil e sem ostentação".

"Octávio Capapa transformava momentos simples em histórias cheias de graça. Exagerava em situações banais só para arrancar sorrisos aos que estavam à sua volta", contou, durante o funeral, o irmão.

Em nome da RNA, Amílcar Xavier, leu a mensagem de condolência a Octávio Capapa, tendo a Rádio Nacional de Angola descrito o jornalista reformado como um profissional como uma recheada folha de serviço.

Para a RNA, como profissional Octávio Capapa, nunca faltou a serviço que inspirou gerações de profissionais no canal A da RNA, Rádio Luanda e Viana, dde onde saiu reformado.

Já os filhos salientaram que Octávio Capapa construiu a sua história com trabalho que realizou e viveu com carácter e dignidade.

Octávio Pedro Capapa marcou a história de muitos angolanos no seu papel de voz principal dos espaços de propaganda informativa no período de guerra entre o MPLA e a UNITA.

Nos últimos dias, o seu estado de saúde agravou-se e foi internado no Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha "Pedalé", onde recebeu tratamentos médicos devido a múltiplos problemas de saúde de que padecia, incluído diabetes e glaucoma.

Natural de Benguela, Octávio Capapa, ganhou notoriedade nos anos 80 e 90, na RNA, como locutor do programa de maior audiência do período de guerra, o "Angola Combatente".

Ao longo de várias décadas de jornalismo radiofónico, tornou-se uma referência para diferentes gerações de ouvintes e profissionais da comunicação social.

Na RNA, foi locutor em diversos programas de grande audiência, entre os quais "Angola Combatente", "Discolândia", "Roteiro da Manhã", "Mandando Final" e "Hora Certa".