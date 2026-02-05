O acidente ocorreu por volta das 05:30 desta quinta-feira, na estrada da "Recolix", quando o camião de recolha de lixo, em excesso de velocidade, sedespistou e destruiu três postos de electricidade de alta tensão, deixando parte do bairro "Papá Simão" às escuras.
O acidente resultou também na destruição de uma igreja (Mundial) e de duas viaturas ligeiras.
Segundo vários moradores ao Novo Jornal, o acidente ocorreu nas imediações da "Águia Branca" na estrada da "Recolix", quando o camião saía do Aterro Sanitário em alta velocidade se despistou e captou.
O motorista do camião, colocou-se em fuga, após capotamento que resultou na morte do seu colega, que seguiu a bordo do mesmo.
Informações colhidas pelo Novo Jornal no local, já confirmada pela empresa, é que a única vítima mortal é funcionário de limpeza da ELISAL há três anos.
Ao Novo Jornal a ELISAL assegura responsabilização dos danos materiais resultante deste acidente.
Entretanto, os moradores e automobilistas daquela zona, e não só, queixam-se da má-condução por parte dos motoristas dos camiões de lixo da ELISAL na via da "Recolix".
Segundo os moradores, vários acidentes têm ocorrido nesta via resultante da má-condução dos motoristas da ELISAL.
Os moradores asseguram que o maior perigo está no período nocturno, quando os camiões que entram e saem do Aterro Sanitário "não respeitam nenhuma viatura, sobretudo os veículos motorizados".
Quanto aos atropelamentos mortais, dizem que também têm ocorrido e na maioria das vezes "os camiões da ELISAL colocam-se em fuga".
Sobre este acidente, o Novo Jornal contactou a ELISAL, através do seu gabinete de comunicação e imagem, que assegurou que iria fazer sair um comunicado de imprensa nas próximas horas.