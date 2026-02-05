Um acidente com um camião da Empresa de Saneamento e Limpeza de Luanda (ELISAL) resultou, esta quinta-feira, 5, na morte de um funcionário da empresa e na destruição de bens públicos e privados na zona do "Papá Simão", no município dos Mulenvos, em Luanda, apurou o Novo Jornal.

O acidente ocorreu por volta das 05:30 desta quinta-feira, na estrada da "Recolix", quando o camião de recolha de lixo, em excesso de velocidade, sedespistou e destruiu três postos de electricidade de alta tensão, deixando parte do bairro "Papá Simão" às escuras.

O acidente resultou também na destruição de uma igreja (Mundial) e de duas viaturas ligeiras.

Segundo vários moradores ao Novo Jornal, o acidente ocorreu nas imediações da "Águia Branca" na estrada da "Recolix", quando o camião saía do Aterro Sanitário em alta velocidade se despistou e captou.

O motorista do camião, colocou-se em fuga, após capotamento que resultou na morte do seu colega, que seguiu a bordo do mesmo.

Informações colhidas pelo Novo Jornal no local, já confirmada pela empresa, é que a única vítima mortal é funcionário de limpeza da ELISAL há três anos.

Ao Novo Jornal a ELISAL assegura responsabilização dos danos materiais resultante deste acidente.

Entretanto, os moradores e automobilistas daquela zona, e não só, queixam-se da má-condução por parte dos motoristas dos camiões de lixo da ELISAL na via da "Recolix".

Segundo os moradores, vários acidentes têm ocorrido nesta via resultante da má-condução dos motoristas da ELISAL.

Os moradores asseguram que o maior perigo está no período nocturno, quando os camiões que entram e saem do Aterro Sanitário "não respeitam nenhuma viatura, sobretudo os veículos motorizados".

Quanto aos atropelamentos mortais, dizem que também têm ocorrido e na maioria das vezes "os camiões da ELISAL colocam-se em fuga".

Sobre este acidente, o Novo Jornal contactou a ELISAL, através do seu gabinete de comunicação e imagem, que assegurou que iria fazer sair um comunicado de imprensa nas próximas horas.