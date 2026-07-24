A Polícia de Trânsito, através da Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER), manifestou preocupação com o crescente número de acidentes nas estradas de Luanda envolvendo viaturas ao serviço de táxi por aplicativo das diversas operadoras, soube o Novo Jornal.

Segundo a DTSER, as acções de fiscalização vão abranger todas as viaturas, estejam ou não identificadas, e incluirão a realização do teste de alcoolemia, bem como a verificação da documentação.

A informação foi avançada esta sexta-feira, 24, ao Novo Jornal, pelo superintendente João de Sousa, chefe do Departamento de Transgressões, Acidentes e Peritagem da DTSER.

Segundo o responsável, a Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária pretende reduzir o número de acidentes rodoviários que envolvem veículos ao serviço de táxi por aplicativo na capital do País.

De acordo com a DTSER, tem-se verificado, nos últimos tempos, um aumento significativo de acidentes de viação envolvendo viaturas afectas a este serviço, sobretudo do modelo Suzuki S-Presso.

O chefe do Departamento de Transgressões, Acidentes e Peritagem da DTSER assegurou que todos os condutores de táxis por aplicativos apanhados a cometer infracções graves ou muito graves serão submetidos a novos exames de condução, além da aplicação das respectivas multas.

Ao Novo Jornal, o responsável sublinhou que a Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária tem recebido vários alertas sobre a condução imprudente de muitos motoristas de táxi por aplicativo, razão pela qual decidiu reforçar a fiscalização.

Embora não tenha apresentado dados estatísticos sobre o número actual de acidentes registados, a DTSER considera que os indicadores já são suficientemente preocupantes para justificar a adopção de medidas.

Entretanto, o Novo Jornal apurou que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) está a ultimar uma proposta de regulamentação dos serviços de táxi por aplicativo em Angola, num processo que visa organizar o sector, reforçar a fiscalização e aumentar a segurança de motoristas e passageiros.

Entre as medidas em preparação está o desenvolvimento de um sistema integrado ao Sistema de Informação do Transporte Terrestre, que permitirá monitorizar, em tempo real, condutores, veículos e plataformas digitais que operam no País.