O ex-director municipal da saúde do Kimbele foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Uíge, acusado de desviar uma ambulância para fins pessoais em circunstâncias em que exercia o cargo.

A detenção do funcionário do Ministério da Saúde, de 43 anos, ocorreu na cidade do Uíge, e vai ser encaminhado para o juiz de garantias sob acusação do crime de peculato.

Em 2023 a direcção municipal do Kimbele recebeu duas ambulâncias para acudir às emergências daquela circunscrição, de acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Uíge, Zacarias Bernardo, o homem aproveitou-se das suas funções e retirou de lá uma delas.

Para não ser questionado sobre o paradeiro do meio de transporte, este simulou uma avaria e deu-lhe um outro destino, alterando as suas características, ressalta Zacarias Bernardo.

Este ano, após a entrega das pastas ao novo director, as autoridades receberam uma denúncia anónima, que dava conta que "a viatura foi subtraída de lá em bom estado e que o ex-director estava a utilizar para fins pessoais".

Mediante estes dados, o SIC, desencadeou diligências em torno do caso, que culminou com a sua detenção e a recuperação da ambulância, no município sede.