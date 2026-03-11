O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província do Uíge desmantelou uma rede organizada, que se dedicava à prática de exploração de ouro de forma clandestina naquela circunscrição.

A associação criminosa foi desmantelada esta terça-feira, 11, na cidade do Uíge, numa operação realizada pelo SIC em coordenação com o Corpo Especial de Segurança de Minerais Estratégicos.

No decurso da operação foram detidos dez cidadãos, seis nacionais e quatro estrangeiros, três dos quais com dupla nacionalidade (moçambicana e libanesa) e um oriundo da República do Zimbábue, explica o porta-voz do SIC-Uíge, Zacarias Fernando.

Os estrangeiros conseguiram entrar no País com vistos de turismo, ludibriaram as autoridades e instalaram-se no Uíge, onde durante meses realizaram esta actividades clandestinamente.

O Novo Jornal apurou ainda junto do SIC naquela província que "o gangue patrocinava grupos de garimpeiros e depois acabava por ficar com a mercadoria".

A quadrilha, conta Zacarias Fernando, era proprietária de uma loja de venda de água mineral (já desactivada), que também servia de ponto de venda ilegal de ouro.

"Estes utilizavam igualmente uma residência que está no interior do estabelecimento, para derreter o produto e transformá-lo em barras", acrescenta o SIC-Uíge.

Durante a acção policial foram apreendidos 83 gramas de ouro, 21 telemóveis de diversas marcas, dez passaportes, quatro balanças, quatro máquinas e somas avultadas em kwanzas, dólares norte-americanos e libras.