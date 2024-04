Na quarta-feira, 24, estive como convidado na cerimónia que marcou os 30 anos do início do genocídio no Rwanda. "Kwibuka" significa "recordar" em kinyarwanda (língua nacional do Rwanda) e o lema da comemoração nacional é precisamente "Recordar, Unir e Renovar". Uma cerimónia simples, mas bastante sentida e marcante.