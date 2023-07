Obras de reabilitação do Centro Cultural Comandante Bula Matadi, em M"banza Kongo, província do Zaire, terminaram em Maio último, através do financiamento da Angola LNG, mas a sua dotação orçamental ainda consta do OGE 2023, apurou o Novo Jornal, ficando por se saber o destino do dinheiro dessa última fonte.

A infra-estrutura já tinha financiamento para ser reestruturada desde Junho do ano passado pela empresa Angola LNG, cujas obras estavam previstas a terminar depois de cinco meses. Na altura, foi assinado um acordo entre o director-executivo da instituição, Amadeu Azevedo, e o Governo do Zaire, num acto testemunhado pelo então governador da província, Pedro Makita.

Executada a obra, o cine foi reinaugurado, em Maio deste ano, pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, aquando da sua visita a M"banza Kongo. Na ocasião, foi reconfirmado o financiamento da obra pela Angola LNG, de 3,5 milhões de dólares, com a Vice-Presidente da República a enaltecer a parceria entre o Governo do Zaire e a empresa de Gás Natural Liquefeito.

Acontece, porém, que esta obra continua inscrita no OGE 2023, sob a designação "Reabilitação do Club Comandante Bula", com o valor de pouco mais de 22, 4 milhões de kwanzas.

