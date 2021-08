Escritor, etnólogo e ensaísta, Óscar Ribas, falecido em 2004, vai ser homenageado entre os dias 17 e 28 deste mês, no museu com o seu nome, em Luanda. Certame junta literatura, música, fotografia e debates.

A Casa Museu Óscar Ribas, instituição pública sem fins lucrativos, de carácter científico, educativo e cultural, vocacionada para assegurar a inventariação, preservação, investigação, valorização e divulgação da vida e obra de Óscar Ribas, vai realizar, de 17 a 28 de Agosto, uma exposição denominada "Expo-Ribas", para celebrar o 112º. aniversário do escritor.

Em declarações ao Novo Jornal, o director-geral da referida instituição, Sidónio Domingos, adiantou que o evento vai contar com uma exposição fotográfica, documental e audiovisual "inédita", designada "A Caixa Preta" de Óscar Ribas", a ocorrer de 17 de Agosto a 17 de Novembro, uma feira do livro designada "Ler óscar Ribas", entre os dias 19 e 26, e debates sobre a vida e obra do autor de Uanga - Feitiço.

"Entendemos que estas jornadas despertarão a apetência da sociedade, em saber muito mais sobre aquele que foi uma das mais importantes engrenagens na articulação do discurso oral da tradição para a narrativa moderna do pensamento cultural, na segunda metade do século XX, pelo que estão previstas estas e outras actividades", explicou.

Uma vez tratar-se de uma figura emblemática da cultura nacional, fundador da ficção literária angolana e parte do património nacional, sublinha Sidónio Domingos, a organização procura dar maior visibilidade ao certame, pelo que convida o público a participar das jornadas e a visitar a Casa Museu Óscar Ribas.

