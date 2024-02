Agentes do carnaval, de Luanda e do interior, ouvidos pelo NJ, estão divididos quanto à realização de um desfile que represente o País todo. Mas o requinte, a pompa e a circunstância do entrudo da capital chamam a atenção a certa corrente que defende a realização de um evento nacional.

O aumento dos valores da premiação aos grupos do pódio para mais que o dobro, no carnaval de Luanda, resultante de expressivos patrocínios das empresas estratégicas nacionais, está a reacender o debate sobre a realização de um entrudo nacional.

O desfile, nas placas publicitárias, de marcas como a SONANGOL, ENDIAMA, TEXTANG II, Cerveja Cuca, além do GPL, não passou por despercebido a quem acompanhou de perto a festa na marginal ou pela televisão, chegando, algumas vezes, a levar a questionamentos se não será o evento de dimensão nacional. Mas não, era o carnaval apenas de Luanda.

Tony Frampénio, membro do júri pela terceira vez, nas três classes, defende a existência de um desfile central do carnaval, com a participação de grupos que representem as 18 províncias.

