Grupos do Carnaval de Luanda recusam-se a receber prémios e ponderam boicote por alegada injustiça na distribuição dos valores adicionais, dos quais não se sabe oficialmente a origem. Associação Provincial do Carnaval de Luanda (APROCAL) recebeu, esta semana, a responsabilidade pela realização completa do evento. Agremiação vislumbra enormes desafios que a esperam, nomeadamente o não-reconhecimento como Instituição de Utilidade Pública, o que causa limitações no seu percurso.

Os grupos da classe A e alguns infantis, que participaram do Carnaval de Luanda, edição 2023, recusam-se a receber os prémios aditivos atribuídos pelo Ministério da Cultura e Turismo, por alegada injustiça nos valores entre o primeiro classificado e os outros quatro que se seguem.

O primeiro classificado da presente edição do Carnaval de Luanda receberia cinco milhões de kwanzas, o segundo quatro, o terceiro três, o quarto dois e o quinto um.

Entretanto, no sábado último, dia reservado para a recepção dos prémios das mãos do ministro da Cultura e Turismo, no Palácio de Ferro, os concorrentes foram surpreendidos com uma quantia aditiva de 15 milhões Kz apenas para o primeiro classificado, ficando por receber ao todo 20 milhões, sem ser revelado de que origem saiu a quantia.

Na ocasião, Filipe Zau garantiu que o valor não saiu do seu ministério, sem adiantar mais detalhes. Há relatos de que a proveniência do dinheiro "foi orientada superiormente pela Presidência da República", refere uma fonte da organização do Carnaval, que não quis ser identificada.

A falta de informação oficial sobre a origem do dinheiro causa mais suspeições por parte dos concorrentes, que ponderam não participar do próximo Entrudo, caso não se resolver essa questão.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/