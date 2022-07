A Associação Provincial do Carnaval de Luanda (APROCAL) prevê uma despesa avaliada em pouco mais de 12 milhões de kwanzas para cobrir a logística dos grupos que este ano participam do "Assalto ao Carnaval" (pré-carnaval), previsto para Setembro, no largo 1.º de Maio, em Luanda. A informação foi prestada por uma fonte do Novo Jornal junto daquela instituição cultural.

O evento, inserido nas celebrações do centenário do nascimento do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho Neto, conta com pelo menos 14 grupos apurados para a edição 2023 do Carnaval de Luanda, dos quais se pode destacar União Mundo da Ilha, União Kiela, União 54, União Recreativo do Kilamba, União Sagrada Esperança, União Njinga Mbande, União Jovens do Mukuaxi, União Amozanas do Prenda, União Giza, União 10 de Dezembro e Etu Mu Dietu.

Contas feitas pelo NJ com base no referido orçamento estima que cada grupo venha a receber cerca de 800 mil kwanzas para gastos como alimentação, transportes, indumentárias e outros.

Uma das grandes novidades da edição 2023 do Carnaval de Luanda é o regresso do desfile à Marginal da Praia do Bispo, que estava condicionado desde a edição 2020, devido às restrições impostas pelo Governo, no âmbito do combate à Covid-19.

De acordo com o calendário do entrudo, os desfiles competitivos das classes C (Infantil), B e A (adultos) ocorrem nos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro de 2023, respectivamente. Está agendada, de 10 a 24 de Setembro deste ano, a realização de várias actividades na província de Luanda, para assinalar o 27.º aniversário da APROCAL; de Julho deste ano a Janeiro de 2023, a realização de Feiras Municipais do Carnaval nos municípios e distritos urbanos de Luanda; a 22 de Fevereiro do próximo ano, a realização de "Oficinas dos Estilos Padrões do Carnaval de Luanda".

