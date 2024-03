Justino Handanga nasceu a 1 de Janeiro de 1969, na aldeia de Ndoluka, comuna da Luvemba, município do Bailundo, província do Huambo.

Possui dois discos no mercado musical, sendo o primeiro "Ondjonguele Ya Telisiwã (Alvo Atingido), lançado em 2004 e o segundo " Homenagem ao empresário Valentim Amões", lançado em 2011.

Participou, em 2005, da 15ª edição do Top dos Mais Queridos da Rádio Nacional de Angola, ficando em 3° lugar, com a conhecida música "Paulina" e, em 2006, ficou em 5° lugar, partilhando o palco com o músico Bangão.

Justino Handanga, músico do estilo popular, iniciou a carreira musical na década de 80, após ter perdido os seus progenitores, aos cinco anos, com a participação no concurso denominado "Pio-Pio", realizado aos domingos, pela Organização de Pioneiros Agostinho Neto (OPA), no município do Bailundo, onde imitava músicos nacionais e internacionais.

Aos 17 anos, Justino Handanga, um dos pesos-pesados do cancioneiro nacional, ingressou nas ex-Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), e fez parte de um grupo musical da corporação, denominado "Pela Paz".

O autor de "Ndumbalundo", "Olonamba", "Tenho saudades", "Carlito" e "Abílio ingressou nas fileiras da Polícia Nacional de Angola no dia 10 de Outubro de 1992, após cumprir o serviço militar nas antigas FAPLA. ALH