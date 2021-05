Em reacção à polémica em volta da coroação que recebeu, recentemente, das "mãos" do ministro da Cultura, Turismo e Ambiente, de "Príncipe do Semba", Eddy Tussa disse estar feliz e satisfeito com a distinção, que, no seu entender, "nada tem a ver com hierarquia cultural", mas reconheceu existirem outros "príncipes do Semba".

"A coroação deixou-me ainda mais motivado para continuar a fazer o trabalho que tenho desenvolvido há anos. Por isso, estou feliz por este grande elogio que nada tem a ver com hierarquia cultural. Não sou superior a ninguém, porque acredito que, para além de mim, há outros príncipes do Semba", sublinhou.

Em exclusivo ao Novo Jornal, o artista, que conquistou espaço no music hall angolano fazendo interpretações de grandes clássicos da música angolana - depois de abandonar o estilo hip-hop -, sublinhou que vai continuar a valorizar e a preservar as raízes culturais angolanas através da música.

"A preservação dos nossos valores culturais é uma missão muito séria. O nosso cancioneiro nacional é muito vasto. Há muitos artistas que eu gostaria de regravar, mas há uns em especiais que vou, com certeza, regravá-los. Falo de Man Mukueno, Carlos Burity e Lulas da Paixão, que são os homens mais sembistas que alguma vez conheci", destacou.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)