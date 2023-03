Obras do pintor espanhol Joan Miró em exposição na Galeria do Banco Económico

A exposição "O cântico do Sol" e "As Maravilhas do Miró", uma mostra do conceituado pintor e escultor espanhol Joan Miró, um dos grandes nomes da pintura e escultura do século XX, está patente no galeria do Banco Económico até ao dia 21 de Abril.