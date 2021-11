Para a implementação da Política de Promoção do Livro e da Leitura, proposta do OGE2022 prevê despesas de 4,4 milhões Kz. Valor é o mais baixo nas despesas da Cultura.

A proposta do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano económico (OGE2022), que prevê um valor global de 18,7 biliões de kwanzas a nível das receitas e despesas, reserva 4.478.228 Kz (quatro milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte oito kwanzas) para a "Implementação da Estratégia do Livro e da Leitura" em todo o País.

O documento, principal instrumento da política económica e financeira do Estado, traz, pelo segundo ano consecutivo, igual valor para a mesma rubrica, ou seja, o valor é o mesmo atribuído à promoção do livro e da leitura no OGE do ano corrente, numa altura em que os principais promotores do livro e da leitura - gráficas, livreiros, editoras, distribuidoras e escritores - continuam a questionar os trabalhos desenvolvidos pelo Executivo em prol da promoção do "mestre mudo" e, consequentemente, para quando a redução do preço desse material no País.

