Pai e filha em viagem, num filme-herança: "Não há colonialismo bom"

Daniel Nunes nasceu em Cabo Verde há 83 anos, hoje vive em Portugal, e é dono de uma das maiores bibliotecas sobre a África lusófona. Ao ouvir a filha, Daniela, de 12 anos, falar num "colega escurinho", percebeu que estava na altura de ela conhecer as raízes. O resultado viveu-se numa viagem por Cabo Verde, São Tomé e Guiné-Bissau, documentada no filme "Daniel e Daniela". Com argumento e realização da jornalista Sofia Pinto Coelho, a produção estreia-se na próxima quinta-feira, 15, em Lisboa, no Cinema City Alvalade. No mesmo dia, a longa-metragem, com assinatura da Ukbar Filmes, estará também no Porto, numa sessão especial no Cinema Trindade.