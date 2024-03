Com fito de inovação e fintar a débil situação financeira em que se encontra, a UEA, associação cultural que nasceu com a independência, está a mudar o estatuto. Apesar de alterar pontos essenciais, o documento passa, entretanto, ao lado de alguns outros elementos importantes que o NJ apresenta.

A União dos Escritores Angolanos (UEA) reuniu-se, recentemente, em Assembleia, para discutir as alterações de alguns pontos do estatuto. Em entrevista ao Novo Jornal, o secretário-geral da UEA aflorou os pontos de realce propostos à Assembleia-Geral extraordinária realizada em meados de Fevereiro, em que se mantêm apertados critérios para ingresso de novos membros e a longevidade para as posições de liderança.

David Capelenguela explicou que o novo estatuto procura responder às diversas reclamações tanto de fora como vindas dos próprios membros da instituição, que nasceu com a Angola independente.

"O estatuto da UEA já tem algum tempo, então entendemos devíamos ajustá-lo ao novo contexto, que corresponda os anseios da dos membros".

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/