Sílvio de Sousa, um dos principais activos do basquetebol nacional com evolução nos Estados Unidos da América (EUA), poderá ser um dos ausentes na convocatória do técnico espanhol Josep Clarós Canals "Pep", porque o atleta e filho do lendário Jean Jacques da Conceição tem o passaporte retido pelas autoridades norte-americanas.

A convocatória visa o Afrobasket do Rwanda e a tentativa de conseguir um lugar para a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

O extremo-poste angolano encontra-se num impasse com a justiça americana, pelo facto de, no dia 1 de Janeiro de 2020, ter-se envolvido numa briga fora de um bar, que causou ferimentos ao seu adversário, avançou, na altura, um documento de acusação divulgado pela imprensa daquele país.

Em entrevista ao Novo Jornal, Herlander Coimbra, antigo basquetebolista angolano e comentador desportivo, diz estar céptico quanto à vinda de Sílvio de Sousa ao Afrobasket, pois, até ao momento, o atleta continua a contas com a justiça norte-americana e, embora possa vir, segundo o antigo integrante da formação do 1.º de Agosto, terá pouco ritmo competitivo, uma vez que ficou quase todo o ano 2020 sem jogar.

