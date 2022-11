Com a conquista do 15.º título africano de andebol em seniores femininos no último sábado, 19, cada integrante da caravana da Selecção Nacional poderá levar, como prémio do Estado angolano, sete mil dólares norte-americanos (pouco mais de 3,5 milhões de kwanzas), apontam cálculos feitos pelo Novo Jornal, baseados no Decreto Presidencial n.º 33/96, de 08 de Novembro.

Este valor, segundo o Decreto Presidencial, abrange as atletas, os treinadores, os auxiliares envolvidos na referida competição, o chefe da delegação angolana, o coordenador, o médico, o massagista, o estatístico e o roupeiro da carava.

No cômputo geral, dos 26 integrantes da caravana da Selecção Nacional sénior feminina de andebol que disputou de 09 a 19 de Novembro a 25.ª edição do Campeonato Africano das Nações, o Governo, através dos Ministérios das Finanças e da Juventude e Desportos, vai desembolsar pouco mais de 81 milhões Kz, um total de 182 mil USD, sustentam ainda cálculos efectuados pelo NJ.