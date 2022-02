Luís John, homem que em 2020 «tomou de assalto» o cadeirão máximo da Federação Angolana de Jiu-Jitsu, assegura ao NJ que, apesar da previsão de 80 milhões Kz para a prova, a organização ainda não tem patrocinadores confirmados, mas vai contar também com o apoio do MINJUD.

De 24 a 26 de Março do corrente ano, Angola acolhe, pela primeira vez, no Pavilhão Arena do Kilamba, em Luanda, o Campeonato Africano de Jiu-Jitsu. Segundo a organização da prova continental, o evento poderá ter custos avaliados em mais de 80 milhões de kwanzas, apurou o Novo Jornal junto dos promotores.

As verbas para a competição, de acordo com Luís John, virão dos patrocinadores e da contribuição do Ministério da Juventude e Desportos (MINJUD), que já mostrou o interesse em apoiar a Federação Angolana de Jiu-Jitsu, que já terá reunido, nos últimos meses, Ana Paula do Sacramento Neto e o director nacional do Desporto daquele departamento ministerial.

Luís John, presidente da Federação Angolana de Jiu-Jitsu, disse ao Novo Jornal que a coordenação da prova estará a cargo da União Africana, sendo que Angola estará apenas como País acolhedor.

O líder federativo prevê a participação de mais de 10 nações no Campeonato Africano de Jiu-Jitsu, nas categorias de jiu-jitsu tradicional, brasileiro, bem como o Duo.

"Já enviámos os convites a todo o continente. Pela experiência dos eventos anteriores, pensamos nós que pelo menos 15 a 20 países poderão vir disputar o campeonato, que será disputado em Angola. É preciso deixar claro que a prova está aberta a todos os Estados-membros da União Africana (UA). Cada um poderá fazer a inscrição, cuja data-limite é 18 de Março", sublinhou Luís John, em entrevista ao NJ.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)