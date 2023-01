Membros da ANCAF acusam FAF de não estar engajada na materialização da Liga Profissional de Futebol. Fonte do núcleo restrito do órgão-reitor do futebol em Angola assegurou ao NJ que a maioria dos clubes não tem condições de disputar a prova.

A Federação Angolana de Futebol (FAF) e a Associação Nacional de Clubes Angolanos de Futebol (ANCAF) estão de costas viradas quanto ao arranque da segunda volta do Girabola, prova maior do futebol doméstico no País, apurou este semanário de fonte ligada ao dossiê.

O braço de ferro entre as duas instituições está na data e no modelo de disputa da segunda volta do Girabola, que, para a FAF, deve arrancar a 11 de Fevereiro, mas, na opinião da ANCAF, terá de recomeçar já como Liga Profissional de Angola, na época futebolística 2023-2024, soube o Novo Jornal.

Em entrevista à Rádio Nacional de Angola, Manuel Quitadica "Docas", membro da ANCAF, frisou que os clubes só vão arrancar com a segunda volta do Girabola se a FAF avançar já com a Liga Profissional, facto que ainda gera algumas dúvidas, pois as equipas, na sua maioria, ainda não estão preparadas para jogar neste novo formato.

Os membros da ANCAF acusam a FAF de não estar engajada na materialização da Liga Profissional de Futebol, mas uma fonte ligada ao órgão-reitor do futebol angolano revelou ao Novo Jornal que "os clubes não estão a olhar para as responsabilidades a ter para uma prova de muitas exigências".

"Das 16 equipas que estão a disputar o actual Girabola, talvez até quatro estejam em condições de avançar para a disputa da Liga Profissional de Futebol", assegurou uma fonte da FAF a este semanário.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/